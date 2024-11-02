Курская область, 2 ноября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Беловский район в Курской области. Об этом 2 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Трое мужчин получили легкие ранения, еще один — средней тяжести», — написал он в Telegram-канале.

Медики доставили всех пострадавших в больницу, где им окажут необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией семи регионов России 24 беспилотника. Над Курской и Брянской областями были сбиты по восемь дронов, над Орловской — три, Белгородской — два. Кроме того, по одному БПЛА военные нейтрализовали в Нижегородской и Ростовской областях, а также в Крыму.

Глава Ростовской области Василий Голубев написал, что возле города Новошахтинска российские военные сбили один дрон ВСУ. Ещё о двух уничтоженных беспилотниках проинформировал 2 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.