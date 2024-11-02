Брянск, 2 ноября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Российские военные обезвредили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщил 2 ноября глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он уточнил, что из сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По данным Богомаза, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. К местам падения фрагментам БПЛА направлены сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, вечером 1 ноября, Богомаз проинформировал о трёх БПЛА украинской армии, нейтрализованных в Брянской области. В результате действий ВСУ никто не пострадал.

Ночью 1 ноября губернатор Брянской области написал, что в Брянске беспилотник украинских формирований атаковал многоквартирный дом. В результате нападения пострадал один житель. Помимо этого, на одном из этажей здания получили повреждения окна, балкон и фасад.