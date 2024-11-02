Новошахтинск, Ростовская область, 2 ноября, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Ночью 2 ноября система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии рядом с городом Новошахтинском в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Минувшей ночью подразделениями ПВО возле Новошахтинска сбит один БПЛА», — написал он.

В своём Telegram-канале губернатор отметил, что ранения людей и разрушений на земле удалось избежать.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 22 на 23 октября в районе Новошахтинска российские военные обезвредили четыре вражеских беспилотника. 30 октября ВСУ совершили новую попытку атаковать Ростовскую область с использованием БПЛА. Уточнялось, что силы ПВО обезвредили семь дронов в небе над Неклиновским районом. В ночь на 31 октября в регионе силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили девять беспилотников ВСУ.