Ночью силы ПВО обезвредили более 20 беспилотников над семью регионами РФ
Минобороны: ночью силы ПВО уничтожили 24 беспилотника ВСУ над семью регионами РФ
Москва, 2 ноября, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Ночью 2 ноября российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила над территорией семи регионов России 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских формирований. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата», — отметило ведомство.
В Telegram-канале Минобороны уточняется, что над Курской и Брянской областями были сбиты по восемь дронов, над Орловской — три, Белгородской — два. Кроме того, по одному БПЛА военные нейтрализовали Нижегородской и Ростовской областях, а также в Крыму.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Ростовской области Василий Голубев написал, что возле города Новошахтинска российские военные сбили один дрон ВСУ. Ещё о двух уничтоженных беспилотниках проинформировал 2 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.
Ночью 1 ноября силы ПВО России нейтрализовали в общей сложности 83 БПЛА украинских формирований. По информации Минобороны РФ, самое большое количество дронов было сбито в ночное время в Курской области — 36. Кроме того, над Брянской областью военные нейтрализовали 20 беспилотников, над Крымом — 12, а над Воронежской областью — восемь. Ещё четыре и три БПЛА были обезврежены в Орловской и Белгородской областях соответственно.