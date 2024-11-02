Москва, 2 ноября, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Ночью 2 ноября российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила над территорией семи регионов России 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских формирований. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата», — отметило ведомство.

В Telegram-канале Минобороны уточняется, что над Курской и Брянской областями были сбиты по восемь дронов, над Орловской — три, Белгородской — два. Кроме того, по одному БПЛА военные нейтрализовали Нижегородской и Ростовской областях, а также в Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Ростовской области Василий Голубев написал, что возле города Новошахтинска российские военные сбили один дрон ВСУ. Ещё о двух уничтоженных беспилотниках проинформировал 2 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

Ночью 1 ноября силы ПВО России нейтрализовали в общей сложности 83 БПЛА украинских формирований. По информации Минобороны РФ, самое большое количество дронов было сбито в ночное время в Курской области — 36. Кроме того, над Брянской областью военные нейтрализовали 20 беспилотников, над Крымом — 12, а над Воронежской областью — восемь. Ещё четыре и три БПЛА были обезврежены в Орловской и Белгородской областях соответственно.