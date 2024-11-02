Харьков, Украина, 2 ноября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В результате взрыва в Харькове убит полковник полиции и ещё 26 сотрудников украинского МВД. Об этом ведомство сообщило 2 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко», — сообщило украинское МВД в своём Telegram-канале.

Взрыв в Харькове прогремел 1 ноября примерно в 16:15 мск. Об этом сообщал накануне глава города Игорь Терехов. В этот момент на территории Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.

Как сообщало украинское издание «Общественное», взрыв прогремел в результате удара российских военных, нанесённого двумя ракетами по месту дислокации полицейских в центре Харькова.

Минобороны не сообщало о нанесении ударов по объектам нацполиции Украины на территории Харькова.

Ведомство 1 ноября проинформировало, что в течение недели, с 26 октября по 1 ноября, российские военные нанесли удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации подразделений украинской армии, нацформирований и иностранных наёмников.

Также были нанесены удары по объектам, связанным с ВСУ. ВС России военные поразили центр управления генштаба украинской армии. В общей сложности было нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, власти Киева утром 2 ноября заявили о взрывах на территории города. По словам депутата Рады Евгения Шевченко, украинская столица осталась без света. По данным пророссийского подполья, ВС России нанесли удары по дислокации ВСУ в Киеве и Киевской области, в том числе в Вышгороде.