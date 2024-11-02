Киев, 2 ноября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В Киеве отключили свет после взрывов, заявил 2 ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Andrew Kravchenko/AP/TASS

«Теперь ещё и свет вырубили после взрывов. Кстати, они до сих пор продолжаются», — заявил Шевченко в своём Telegram-канале.

Украинское издание «Страна. ua» сообщило утром о взрывах в Киеве. Информацию также подтвердил мэр украинский столицы Виталий Кличко.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Киеве и Киевской области.

Как сообщало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев привёл информацию жителей Киева и Киевской области, согласно которой российские военные нанесли удары по объектам украинской армии в Киеве, Вышгороде и Борисполе.

По данным подполья, удары были нанесены по месту хранения техники ВСУ и пункту временной дислокации наёмников. По данным очевидцев, утром в Киеве прогремело пять взрывов. В Борисполе был слышен взрыв в районе аэродрома украинской армии.