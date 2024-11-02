Киев, 2 ноября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по месту хранения техники украинской армии и пункту временной дислокации (ПВД) наёмников в Киеве, сообщил 2 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Насчитали пять взрывов в Киеве и пригороде этой ночью. Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в ПВД с бандеровцами и наёмниками», — сообщил Лебедев в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что наёмников ставили офицерами и распределяли подразделения.

Также подрольщик сообщил, что в Борисполе прогремел взрыв в районе военного аэродрома. Кроме того, под Вышгородом был нанесён удар по расположению ВСУ.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Киеве, Киевской области.

Как сообщало ИА Регнум, боец 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча 2 ноября заявил, что подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль Цитадель — ключевую транспортную развязку ВСУ в центре Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Российские войска выбили формирования ВСУ из посёлка Калиновка и заняли высоту в направлении к северу.