Москва, 1 ноября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. За неделю нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на Украине. Об этом 1 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«С 26 октября по 1 ноября нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники», — сказал он.

Генерал добавил, что также поражены центр управления беспилотными системами Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ), цеха производства и места хранения ударных дронов, базы горючего, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, иностранных наёмников и националистических формирований.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября российские военные нанесли удар по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ. Также авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили объекты аэродромной инфраструктуры украинской армии и скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.

30 октября глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что российские военные нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по скоплению личного состава и бронетехники украинских формирований на ореховском направлении. По его словам, основные удары были нанесены по объектам у Орехова и села Малая Токмачка в Запорожской области.