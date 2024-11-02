Москва, 2 ноября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин уже начал работу над речью, с которой он будет выступать на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом 2 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Да», — заявил он в беседе с «РИА Новости», отвечая на вопрос о том, начал ли российский лидер работать над этой речью.

В нынешнем году тема заседания клуба «Валдай» называется «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Его пленарная сессия состоится 7 ноября. Путин традиционно проводит встречу с участниками клуба и выступает с речью на заседании.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября Песков рассказал, что Путин 7 ноября будет выступать на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Юбилейное, 20-е заседание Валдайского клуба проходило 5 октября 2023 года. Путин традиционно выступил на нём, после чего 3 часа 40 минут говорил с присутствующими на заседании.

В ходе своей речи глава государства озвучил главные цели России в многополярном мире, отметив, что будущее построить можно только своими руками, несмотря на то, что жизнь постоянно вносит свои коррективы.

Президент РФ также затронул темы конфликта на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, российской экономики и др. В конце выступления он указал на неизбежность укрепления многополярного мира.