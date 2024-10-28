Москва, 28 октября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 ноября выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом 28 октября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости / Максим Блинов

«Будет», — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин участвовать в пленарном заседании «Валдая».

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября 2023 года состоялось юбилейное, 20-е заседание Валдайского клуба. Российский лидер традиционно выступил с речью, затем провёл беседу с присутствовавшими, которая продлилась 3 часа 40 минут.

Путин озвучил главные цели России в многополярном мире. Он подчеркнул, что построить будущее можно только своими руками, несмотря на то, что жизнь постоянно вносит свои коррективы.

Глава государства также коснулся конфликта на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, российской экономики и других тем. В конце выступления на пленарной сессии Путин заявил о неизбежности укрепления многополярного мира.