Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в конце выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что укрепление многополярного мира неизбежно.

Kremlin.ru

«Закончу тем, с чего начал: укрепление многополярного мира неизбежно», — сказал Путин.

Беседа российского президента с членами клуба «Валдай» продлилась 3 часа 40 минут.

Президент во время пленарного заседания клуба «Валдай» 5 октября озвучил главные цели России в многополярном мире. Глава государства подчеркнул, что построить будущее можно только своими руками, несмотря на то что жизнь постоянно вносит свои коррективы. Путин также указал, что все должны получать равный доступ ко всем современным благам развития, а попытки ограничения этого должны восприниматься обществом как акты агрессии.

Во время выступления на сессии клуба «Валдай» Путин также назвал условия для прочного мира.

Российский лидер 4 октября заявил о постепенном избавлении мира от диктатуры некоторых стран, пытающихся навязывать свои условия другим. Президент отметил, что многополярный мир не только необходим, но и неизбежен, так как становиться экономической колонией неинтересно ни одному мировому государству.