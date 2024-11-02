Москва, 2 ноября, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Киевскому режиму такие операции, как вторжение диверсионно-разведывательной группы ДРГ украинских формирований в Брянскую область, нужны для медийных целей. Такое мнение 2 ноября высказал экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

По его мнению, в этом случае Киев преследовал несколько целей, первая из которых была военно-тактической, оперативной, к примеру отвлечь внимание командования армии России и перебросить силы, средства и ресурсы в Брянскую область.

«А вторая цель — это, конечно, создание медийного повода для своей внутренней целевой аудитории», — привело слова Прозорова «РИА Новости».

Он уточнил, что таким образом Киев пытается отвлечь жителей контролируемой им территории от военных неудач украинских формирований на фронте какой-либо «победой» или другим положительным инфоповодом.

«Всегда, когда у них что-то где-то плохо, всегда они создают какой-то, с их точки зрения, мощный инфоповод победного назначения. Это просто классика — чтобы перебить свои неудачи», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября российские силовики пресекли попытку украинской ДРГ, в состав которой входили иностранные наёмники, прорваться на территорию Брянскую область. Четверо из них были сразу ликвидированы, по остаткам группы нанесли ракетно-артиллерийский удар.

У одного из ликвидированных наёмников обнаружили флаг Канады, у другого — икону с молитвой на польском языке. На плече третьего находилась татуировка, которая свидетельствует о его принадлежности к десанту армии США. Они несли на себе много пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4 чешского производства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 28 октября подтвердила, что в числе ликвидированных наёмников были граждане США, Канады и Польши.