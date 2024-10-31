В Ростовской области ночью силы РЭБ подавили девять беспилотников ВСУ
Голубев: силы РЭБ ночью подавили в Ростовской области девять беспилотников
Ростов-на-Дону, 31 октября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Российские военные ночью 31 октября обезвредили в небе над Ростовской областью девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Василий Голубев.
Он уточнил, что дроны удалось нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы девять БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Согласно предварительной информации, которую распространил Голубев, никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, 30 октября в ночное время Василий Голубев проинформировал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили воздушную атаку ВСУ над территорией Ростовской области. После этого он написал, что в регионе удалось сбить семь БПЛА. Министерство обороны РФ подтвердило эту информацию.
Всего за ночь 30 октября российские военные перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. Над Курской областью было сбито пять дронов, над Смоленской — четыре, а также по три — в небе над Орловской и Брянской областями. Кроме того, один БПЛА удалось обезвредить в небе над Белгородской областью.