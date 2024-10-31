Ростов-на-Дону, 31 октября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Российские военные ночью 31 октября обезвредили в небе над Ростовской областью девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Он уточнил, что дроны удалось нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы девять БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, которую распространил Голубев, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября в ночное время Василий Голубев проинформировал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили воздушную атаку ВСУ над территорией Ростовской области. После этого он написал, что в регионе удалось сбить семь БПЛА. Министерство обороны РФ подтвердило эту информацию.

Всего за ночь 30 октября российские военные перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. Над Курской областью было сбито пять дронов, над Смоленской — четыре, а также по три — в небе над Орловской и Брянской областями. Кроме того, один БПЛА удалось обезвредить в небе над Белгородской областью.