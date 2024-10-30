Ростов-на-Дону, 30 октября, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Российские военные ночью 30 октября сбили в небе над Ростовской областью суммарно семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), написал глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он уточнил, что все цели были сбиты в Неклиновском районе.

«Всего минувшей ночью в Неклиновском районе уничтожено семь БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, которую привёл Голубев, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября в ночное время Василий Голубев проинформировал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России отражают воздушную атаку ВСУ над территорией Ростовской области. На тот момент военным удалось обезвредить четыре дрона в небе над Неклиновским районом.

Ночью 21 октября в Ростовской области система ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)нейтрализовали суммарно 11 БПЛА ВСУ. Четыре дрона были сбиты в районе города Новошахтинска, а ещё один — в районе села Чалтырь. Кроме того, в Мясниковском районе удалось подавить шесть беспилотников.