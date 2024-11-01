Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Одного из членов политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Иззэддина Кассаба ликвидировали военные израиьской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом 1 ноября заявила армейская пресс-служба.

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«Кассаб был одним из последних членов политического бюро ХАМАС высокого ранга, остававшихся в живых в секторе Газа. Вместе с ним был также ликвидирован его помощник, боевик Айман Айеш», — уточняется в заявлении.

Как утверждает израильская сторона, Кассаб обладал «значительной властью» и контролировал координацию и связь ХАМАС с другими палестинскими фракциями в секторе Газа. Кроме того, утверждается, что он был причастен к организации терактов против Израиля, при этом у него были полномочия руководителя.

По данным ЦАХАЛ, Кассаба ликвидировали на юге Газы в районе города Хан-Юнис. Отмечается, что член политбюро ХАМАС устранён с помощью точечного удара, нанесённого ВВС Израиля на основании полученных разведданных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильские полицейские ликвидировали полевого командира палестинского движения ХАМАС Хассама Малаха. Он находился в городе Тулькарме на Западном берегу реки Иордан. Пресс-служба ЦАХАЛ уточняет, что полевой командир занимался планированием крупных операций, которые движение ХАМАС собиралось провести в ближайшем будущем.

17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по одному из районов на юге сектора Газа, в результате чего погиб глава политбюро ХАМАСЯхья Синвар. Палестинское движение признало гибель своего лидера.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил уверенность в том, что гибель Синвара не приведёт к прекращению деятельности ХАМАС, а лишь усилит эту группировку и повысит мотивацию молодёжи во всей Палестине. 18 октября стало известно, что новым временным руководителем политбюро палестинского движения стал глава представительства организации за рубежом Халед Машаль.