Брянск, 1 ноября, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 1 ноября уничтожили ещё три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом в пятницу сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Богомаз добавил, что в результате отражения беспилотной атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

До этого губернатор региона около 17:30 и 20:50 по местному времени (совпадает с мск) сообщал о ещё двух вражеских дронах, нейтрализованных силами ПВО в Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее Александр Богомаз сообщил, что в период с 20:00 31 октября и в течение ночи 1 ноября российские военные перехватили и уничтожили в небе над Брянской областью 38 украинских беспилотников.

В результате атаки БПЛА ВСУ на многоквартирный жилой дом в Брянске пострадал один мирный житель. Согласно информации городской администрации, повреждены 12 квартир. Исполняющий обязанности главы администрации Брянска Александр Макаров подчеркнул, что люди, попавшие в беду, не останутся без внимания.