Брянск, 1 ноября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Мирный житель был ранен во время атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Брянске. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, оперативные и экстренные службы прибыли на место инцидента. Информация о последствиях уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 ноября российская система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 83 беспилотника украинской армии в небе над шестью регионами России. Самое большое количество дронов было сбито в ночное время в Курской области — 36. Кроме того, над Брянской областью военные нейтрализовали 20 беспилотников, над Крымом — 12, а над Воронежской областью — восемь. Четыре и три БПЛА соответственно были обезврежены в Орловской и Белгородской областях.

1 ноября украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в городе Светлограде в Ставропольском крае. В результате инцидента никто не пострадал, на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб. В этот же день в Башкирии три дрона ВСУ атаковали предприятия топливно-энергетического комплекса.