Брянск, 1 ноября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 38 украинских беспилотников в Брянской области, сообщил 1 ноября губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«38 БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над нашим регионом с 20:00 31 ноября и в течение прошедшей ночи», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало утром 1 ноября об уничтожении над территорией России за ночь 82 дронов ВСУ самолётного типа. Над Брянской областью ночью сбили 20 БПЛА.

Богомаз ночью сообщил, что средства ПВО сбили над регионом четыре украинских беспилотника самолётного типа.