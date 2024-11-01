Брянск, 1 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В Брянске 12 квартир получили повреждения из-за ночной атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на жилой дом. Об этом 1 ноября сообщили в городской администрации.

Десять жильцов вместе с домашними питомцами поселили в гостинице.

«Люди, попавшие в беду, не останутся без внимания властей. На место происшествия прибыла комиссия по определению размеров причиненного ущерба», — отметил и. о. главы городской администрации Александр Макаров.

В управляющей компании добавили, что больше остальных повреждена одна квартира. В ней взрывная волна уничтожила межкомнатные перегородки, на капитальных стенах появились трещины, были выбиты окна. Из-за прилёта начался пожар, который был оперативно потушен. По одному из стояков пришлось отключить горячее водоснабжение.

Начать работы в управляющей компании планируют с закрытия плёнкой оконных проёмов и восстановления подачи тепла. После начнётся ремонт пострадавшего жилья.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянке, в результате чего пострадал один мирный житель.