Москва, 1 ноября, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Отношение Запада к принятию закона об иностранных агентах меняется в зависимости от того, где это происходит, что является очевидным примером двойных стандартов. Об этом 1 ноября заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что в США приняли соответствующий закон в 1938 году и его считают правильным. Но когда подобные меры приняли в России, то это раскритиковали, отметил Медведев.

«В Европе собираются принять специализированные правила по деятельности иностранных агентов. Это «хорошо». Грузия приняла закон об иностранных агентах. Это «плохо», потому что они взяли и списали что-то с русских», — сказал Медведев в интервью телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что российский закон намного либеральнее, чем американский.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии закон об иноагентах вступил в силу в июне. Он предусматривает регистрацию неправительственных организаций, которые более 20% доходов получают из-за рубежа, в специальном реестре. Их также обязали раз в год отчитываться о расходах. Из-за этого закона у республики резко ухудшились отношения с Западом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в июле заявил о приостановке выделения помощи Грузии из-за закона об иноагентах. Он также назвал действия Тбилиси несовместимыми для пути в Евросоюз и НАТО.

Еврокомиссия в октябре опубликовала отчёт о ситуации в Грузии, в котором рекомендовала не начинать переговоры о вступлении республики в ЕС, пока она не сменит политический курс. Брюссель раскритиковал принятие законов об иноагентах и защите семейных ценностей, а также указал на то, что Грузия отказалась ввести санкции против России, Белоруссии и Ирана.