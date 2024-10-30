Брюссель, 30 октября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Еврокомиссия отказывается вести переговоры с Грузией о приёме республики в Евросоюз, пока Тбилиси не сменит политический курс. Об этом говорится ежегодном докладе ведомства, опубликованном на его сайте 30 октября.

AP/TASS/Zurab Tsertsvadze

«Если Грузия не сменит курс, подрывающий её путь в ЕС, и не продемонстрирует заметных усилий для ответа на озабоченности Евросоюза в проведении ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендовать начало переговоров», — говорится в документе.

По мнению Еврокомиссии, у Грузии низкий уровень соответствия внешней политике ЕС, в том числе из-за нежелания ввести санкции против России, Белоруссии и Ирана. Также Брюссель раскритиковал грузинские власти за принятие законов о прозрачном финансировании иностранных агентов и о защите семейных ценностей и прав несовершеннолетних.

Кроме того, Еврокомиссия негативно оценила ход выборов в парламент Грузии и призвала провести реформу избирательной системы. Брюссель также указал на то, что Грузия выполняет только 49% решений ЕС по внешней политике и находится на предпоследнем 10 месте среди стран-кандидатов.

Как передавало ИА Регнум, Грузии предоставили статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года. В мае следующего года журнал Foreign Policy сообщил, что Брюссель рассматривает вопрос о лишении страны этого статуса из-за закона об иноагентах.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в июне пригрозил, что Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если она не будет следовать установкам Запада. Брюссель примет меры, чтобы повлиять на политику Тбилиси, и грузинским гражданам придётся расплачиваться за действия их правительства, добавил он.

26 октября 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, в ходе которых победила партия «Грузинская мечта», выступающая за диалог с Россией.