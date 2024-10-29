Варшава, 29 октября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Киев перестал прислушиваться к Варшаве и считать её одним из ключевых партнёров в конфликте с Россией, когда Польша сократила объёмы военной помощи для Украины. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда 29 октября в эфире радиостанции Radio Zet.

Официальное интернет-представительство президента Украины

«В каком-то смысле так это может выглядеть», — ответил он на соответствующий вопрос ведущего.

Дуда добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в настоящее время находится под давлением наиболее крупных доноров, которые поставляют больше оружия. Но Варшава не может нарастить объёмы военной помощи Киеву, подчеркнул польский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Дуда заявил, что Польша прекращает поставки нового оружия Украине, так как планирует укреплять собственную армию. Он подчеркнул, что Варшава не собирается кому-либо передавать вооружение, приобретённое за миллионы долларов.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 октября 2024 года обвинил Украину в неблагодарности за оказанную военную помощь. По его словам, Варшава первой начала передавать оружие Киеву после начала Россией специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в этом конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, которые решили в этом участвовать.