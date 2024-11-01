Москва, 1 ноября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Действовавший в составе эвакуационной группы рядовой армии России Денис Пирогов оказал первую медицинскую помощь более чем 12 военным, организовал их эвакуацию и затем в бою уничтожил из гранатомёта боевую машину пехоты (БМП) украинских формирований. Об этом 1 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«При отражении контратаки, действуя в составе эвакуационной группы, Денис лично оказал первую медицинскую помощь более чем 12 военнослужащим и организовал их эвакуацию в тыловые районы», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что после этого рядовой решил остаться на поле боя и помочь своим товарищам, уничтожив в ходе боестолкновения БМП противника точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомёта, что помогло отразить контратаку украинских боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября стало известно, что младший сержант ВС РФ Владислав Куданов получил ранение при освобождении одного из населённых пунктов в зоне СВО и остался один. После этого он две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание до прихода основных сил.

Бронегруппа морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ 28 октября уничтожила группу боевиков украинских формирований и их опорный пункт в приграничье Курской области. Проявленные экипажами боевых машин мужество, героизм и профессионализм позволили российским войскам избежать потерь.

Ранее в этот же день стало известно, что армия России возглавила рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году по версии американского журнала U. S. News and World Report. Второе, третье и четвёртое места в перечне заняли соответственно ВС США, Израиля и Китая.