Вашингтон, 27 октября, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году. Об этом говорят данные U. S. News and World Report.

Александр Река/ТАСС

По мнению специалистов, успехи российских Вооружённых сил на международной арене обусловлены опытом, полученным в ходе спецоперации, а также масштабными усилиями по обновлению вооружения и подготовке личного состава.

Эти факторы, по мнению аналитиков, позволили России укрепить свои позиции и занять лидирующие позиции в рейтинге самых сильных армий мира.

В список стран с самыми сильными армиями также вошли США и Израиль, четвертое место занимает Китай. ВСУ — на восьмом месте.

В десятку сильнейших армий мира включены Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

Армия Белоруссии находится на 12-м месте рейтинга.

Как сообщало ИА Регнум, как бы ни окончился конфликт на Украине, российская армия выйдет из него сильнее, чем была. Об этом 20 октября заявил главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в интервью Der Spiegel. По его словам, у НАТО будет противник с реальными навыками, массой войск и «чёткими намерениями».

Также он заявил, что Россия является «постоянной угрозой» для НАТО и для безопасности Европы в целом, потому что «Москва всё чаще вступает в сговор с такими игроками, как Пекин и Пхеньян».

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Он уточнил, что НАТО воюет с Россией руками украинских бойцов, а киевский режим не жалеет их в интересах третьих государств.