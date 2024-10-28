Курск, 28 октября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Бронегруппа морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, входящая в состав группировки российских войск «Север», уничтожила группу украинских боевиков в опорном пункте в приграничных районах Курской области. Об этом 28 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что группа морской пехоты ТОФ в оперативном порядке была направлена в заданный район для уничтожения бойцов и опорного пункта украинских формирований.

«Под непрерывным огнём противника экипажи танка и МТ-ЛБ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая всё живое в нём. Успешно высадившийся десант зачистил опорный пункт», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что российские морпехи вели огонь по противнику из орудия танка и установленного на бронетранспортёре МТ-ЛБ пулемёта «Корд». После выполнения боевой задачи экипажи бронемашин вернулись в тыловой район для пополнения боекомплекта.

Оснащение танка минным тралом для подрыва заминированных участков местности, а также проявленные экипажами мужеств, героизм и профессионализм позволили избежать потерь. Морпехи регулярно проводят такие рейды, выбивая украинские формирования из курского приграничья.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября военные армии России, пограничники и бойцы Росгвардии пресекли попытку вооружённых лиц пересечь государственную границу в Брянской области. Это произошло в районе нежилого населённого пункта Манев в Климовском районе.

Позднее в этот же день военные ВС России взяли в плен в Курской области женщину из состава группы пулемётчиков украинских войск, которые проходили обучение в Британии. Взятая в плен рассказала, что её зовут Наталья и она родом из Полтавской области.