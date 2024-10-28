Москва, 28 октября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Младший сержант Вооружённых сил России Владислав Куданов во время освобождения одного из населённых пунктов в зоне спецоперации был ранен и остался один, после чего в течение двух недель в одиночку оборонял стратегически важное здание до прихода основных сил. Об этом 28 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

Уточняется, что штурмовой группе, в составе которой действовал Куданов, был дан приказ занять здание в одном из освобождаемых населённых пунктов, после чего российские военные, несмотря на удары артиллерии противника, смогли освободить улицу и несколько зданий.

«ВСУ не оставляли попыток вернуть ранее утраченные позиции и перешли в контрнаступление. Несмотря на полученное ранение, младший сержант Владислав Куданов оборонял одно из стратегически важных зданий на протяжении 14 дней до подхода основных сил», — проинформировали в ведомстве.

Благодаря мужественным действиям младшего сержанта подразделения армии России сумели войти в населенный пункт и освободить от украинских боевиков часть улиц, что в дальнейшем поспособствовало его полному освобождению.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 октября бронегруппа морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России уничтожила группу боевиков украинских формирований и их опорный пункт в курском приграничье. Проявленные экипажами боевых машин мужество, героизм и профессионализм позволили российским военным избежать потерь.

Ранее в этот же день стало известно, что ВС России возглавили рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году американского журнала U. S. News and World Report. Второе, третье и четвертое места заняли соответственно армии США, Израиля и Китая.