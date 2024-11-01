Анкара, 1 ноября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Власти Турции планируют принять закон об иностранных агентах. Об этом 1 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на текст документа.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Законопроект в ближайшие дни будут обсуждать в парламенте Турции. Он призван ограничить деятельность тех, кто пытается подорвать безопасность государства, вмешаться в его внутренние или внешние политические интересы по указке другой страны или иностранной организации, уточняется в материале. За нарушение предусмотрено наказание до 7 лет тюремного заключения.

Агентство полагает, что закон могут использовать для подавления внутренней критики. Подобная вероятность вызвала беспокойство у журналистов и ряда политиков.

Так, депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Инан Акгюн Альп отметил, что расплывчатые определения законопроекта приведут к созданию репрессивной среды.

Как сообщало ИА Регнум, летом подобный закон об иноагентах вступил в силу в Грузии. Данный законопроект предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Принятие закона сопровождалось скандалами и протестными акциями. В ответ на принятие закона Грузией глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил, что ЕС «закроет дверь» для страны, если она продолжит курс, который Запад считает неприемлемым. Он добавил, что Брюссель будет искать, как надавить на Тбилиси.

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен раскритиковал закон об иноагентах в Грузии, несмотря на то, что за его основу взяли нормы, действующие в США. Он также объявил, что Вашингтон приостановил программу финансовой помощи республике в размере 95 млн долларов.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в июле в беседе с ИА Регнум заявил, что в Грузии есть силы, которые поддерживают прозападную повестку и планируют совершить госпереворот. Эксперт считает серьёзной угрозу силовой смены власти в республике при участии НПО, финансируемых Западом.