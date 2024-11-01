Москва, 1 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар с использованием высокоточного оружия по личному составу подразделения украинской армии в Сумской области во время сбора личного состава батальона. Об этом 1 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что в ходе разведки у одного из населённых пунктов Сумской области был обнаружен район сосредоточения личного состава и военной техники противника, координаты которого передали летчикам ВКС РФ для нанесения высокоточного удара.

«В момент нанесения удара по цели противник организовал сбор личного состава батальона. Точное попадание и результаты поражения скопления живой силы ВСУ были зафиксированы средствами объективного контроля», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 ноября авиация Воздушно-космических сил и артиллерия армии России поразили резервы украинских формирований на территории Сумской области. Удары были нанесены по позициям противника у Алексеевки, Басовки, Беловод, Водолаги, Катериновки, Мирополья, Павловки и Хотеня.

Российские военные ракетными ударами уничтожили пункты временной дислокации и управления батальона украинских войск в Киянице Сумской области. В результате этого удалось уничтожить живую силу и технику ВСУ, что было зафиксировано данными объективного контроля с беспилотника в режиме реального времени.