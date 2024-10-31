Москва, 31 октября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Российские войска ракетными ударами уничтожили пункты временной дислокации и управления батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киянице Сумской области. Об этом 31 октября сообщило Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населённого пункта Кияница Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации и пункт управления 30-го отдельного стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что после получения дополнительной развединформации и подтверждения координат были нанесены ракетные удары. В результате были уничтожены личный состав и техника ВСУ, это зафиксировано данными объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября российские военные нанесли ракетный удар по личному составу и технике 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Сумской области. Разведка обнаружила цель в районе посёлка Иволжанское на севере от Сум.

Подразделения группировки российских войск «Запад» 30 октября освободили село Кругляковка в Харьковской области. В течение суток они нанесли удары по подразделениям четырёх бригад украинской армии и отразили пять контратак штурмовых групп. ВСУ потеряли 410 военных и три единицы бронетехники.