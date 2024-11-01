Сумы, Украина, 1 ноября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Авиация ВКС России и ракетные войска нанесли удар по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 1 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады теробороны ВСУ в районах поселений Алексеевка, Басовка, Беловоды, Водолаги, Катериновка, Мирополье, Павловка и Хотень.

В Курской области авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады спецназначения, 112-й, 129-й бригад украинской теробороны и 17-й бригады нацгвардии у поселений Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

Как сообщало ИА Регнум 1 ноября, за сутки украинская армия потеряла на курском направлении более 250 бойцов. Были уничтожены три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, включая французскую САУ Caesar, миномёт, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей. Один украинский военный сдался в плен.

В этот же день десантники группировки войск «Север» взяли под контроль дамбу в курском приграничье, заняв стратегически важную высоту. Украинские формирования пытались отбить этот участок с помощью артиллерии, включая кассетные боеприпасы, потеряв в итоге несколько единиц бронетехники и военных.