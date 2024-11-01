Шебекино, Белгородская область, 1 ноября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали город Шебекино в Белгородской области. Повреждения получил склад одного из предприятий. Об этом 1 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Также FPV-дрон совершил атаку на припаркованный автобус — транспортное средство повреждено», — написал он в Telegram-канале.

В результате ещё одной атаки беспилотников оказался посечён забор частного дома. В районе города Шебекино четыре дрона ударили по ещё одному предприятию. В здании цеха выбило стёкла, были повреждены фасад, оборудование и ограждение.

Гладков уточнил, что, предварительно, никто не пострадал. Информацию о последствиях уточняют.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября четыре жителя пострадали в результате прилёта боеприпаса украинской армии в село Отрадное под Белгородом. Три женщины были доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой привезли в областную клиническую больницу.

В ночь на 1 ноября средства ПВО уничтожили 83 беспилотника украинской армии в небе над шестью регионами России. Самое большое количество дронов было сбито в ночное время в Курской области — 36. Кроме того, над Брянской областью военные нейтрализовали 20 беспилотников, над Крымом — 12, а над Воронежской областью — восемь. Четыре и три БПЛА соответственно были обезврежены в Орловской и Белгородской областях.