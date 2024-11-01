Москва, 1 ноября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 1 ноября перехватила и уничтожила 82 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в небе над шестью регионами России, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата», — указало ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что самое большое количество дронов было сбито в ночное время в Курской области — 36. Кроме того, над Брянской областью военные нейтрализовали 20 беспилотников, над Крымом — 12, а над Воронежской областью — восемь. Ещё четыре и три БПЛА были обезврежены в Орловской и Белгородской областях соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября глава Брянской области Александр Богомаз написал, что в Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате нападения пострадал один житель. Помимо этого, на одном из этажей здания получили повреждения окна, балкон и фасад. Позже он проинформировал, что над регионом силы ПВО уничтожили четыре вражеских БПЛА.

Ночью 1 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что над его регионом российские силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и обезвредили несколько дронов ВСУ.