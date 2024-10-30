Белгород, 30 октября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. В белгородском селе Отрадное четверо мирных жителей получили ранения в результате прилёта боеприпаса украинской армии, сообщил 30 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Трое женщин получили различные осколочные ранения, бригады СМП доставляют их в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

В Отрадном также пострадали частный дом и торговое здание, в котором повреждены кровля, остекление и фасад.

Кроме того, ВСУ атаковали село Двулучное в Валуйках. Дрон-камикадзе нанёс удар по жилому дому, повредив кровлю и потолочное перекрытие.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 октября в Белгородской области шесть населённых пунктов остались без света после атаки украинских дронов. Как сообщил Гладков, пострадали посёлок Октябрьский и сёла Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьёвка.

Утром глава города Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил об атаке ВСУ на автобус. Хотя транспортное средство было оборудовано средством радиоэлектронной борьбы, удар ВСУ всё-таки нанесли. Чтобы обойти РЭБ, у дрона-камикадзе были отключены винты во время нахождения над автобусом. Один из находившихся в транспортном средстве погиб, и ещё два человека получили ранения.