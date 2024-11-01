Москва, 1 ноября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 250 бойцов. Об этом 1 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также были уничтожены миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей, один украинский военный сдался в плен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 ноября стало известно, что воины гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли под контроль дамбу в курском приграничье, также заняв стратегически важную высоту. Отмечалось, что это стало оперативно-тактическим успехом, который позволит в дальнейшем развить наступательные действия.

Военные группировки российских войск «Север» предотвратили попытку украинских боевиков прорваться через госграницу в районе посёлка Новый Путь в Курской области. Им также удалось отразить четыре контратаки противника в направлении Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

Ранее в этот же день росгвардейцы уничтожили более 100 бойцов и четыре опорных пункта украинской армии в Курской области. ВСУ также лишились трёх огневых позиций и трёх станций радиоэлектронной борьбы.