Курск, 31 октября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Росгвардейцы уничтожили более 100 бойцов и четыре опорных пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба силовой структуры.

РИА Новости

Сведения о дислокации противника были получены в ходе разведки. Наступление на позиции украинской армии проводилось совместно с артиллеристами Минобороны РФ.

«Огневая группа Росгвардии поразила позиции ВСУ с применением танков Т-72Б3М, FPV-дронов и миномётов 2Б11. Росгвардейцы также выполнили задачи по прикрытию и сопровождению действий артиллерийских расчётов Вооружённых сил России», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

ВСУ в ходе боевых действий также лишились трёх огневых позиций и трёх станций РЭБ. Спецназом Росгвардии был подавлен дрон «Лелека» и захвачен крупнокалиберный пулемёт Browning M2.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России поразил опорный пункт украинских войск в курском приграничье. Удар по выявленным целям наносился с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Украинские войска понесли потери в живой силе.

Днём ранее артиллеристы Тульского соединения Воздушно-десантных войск предотвратили попытку прорыва бронетехники украинских войск в Глушковский район Курской области. Вражеская техника уничтожена расчётами 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика» с закрытых огневых позиций точным огнём осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами.