Тбилиси, 1 ноября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Марнеульский магистратский суд в Грузии в ходе заседания 1 ноября постановил арестовать двух организаторов массового вброса в ходе парламентских выборов. Об этом сообщило агентство «Интерпрессньюс».

Иван Шилов ИА REGNUM

По делу проходят заместителя председателя Марнеульского городского совета Ровшан Искандаров и Экбара Искандарова. Их обвиняют во вбрасывании бюллетеней на участке № 69. Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до 2 лет по статье о фальсификации выборов.

Сторона обвинения заявила, что есть доказательства вины, в том числе видеозаписи, как обвиняемые пачками опускают бюллетени в урну для голосования. Защита настаивает на том, что имело место нарушение процедуры голосования, а не фальсификация, так как в урне не нашли поддельных бюллетеней.

Как передавало ИА Регнум, обвиняемых в организации массового вброса бюллетеней на участке № 69 задержали 31 октября и в тот же день им предъявили обвинение. Итоги голосования на участке признали недействительными.

На парламентских выборах, прошедших 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии обвинили власти в фальсификациях и не признали итогов выборов. Президент Грузии Саломе встала на их сторону и заявила, что были нарушения в ходе голосования. При этом она отказалась сообщить правоохранителям, какая информация об этом ей известна.

Прокуратура Грузии начала расследование в связи с заявлениями о нарушениях на выборах. 1 ноября исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что есть данные о краже оппозицией 81 голоса, партия передаст эти сведения правоохранителям.