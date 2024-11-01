Москва, 1 ноября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В Кремле не могут спрогнозировать, продолжатся ли в будущем поставки российского газа в Европу через Украину. Об этом 1 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«С концом этого года завершает своё действие договор на прокачку газа. И как будут дальше происходить события, как дальше будут обеспечиваться поставки с учетом того, что Украина уже анонсировала свой отказ от продления этого договора, сейчас я пока вам не могу сказать», — заявил Песков на брифинге.

Также официальный представитель Кремля отметил, что намечающаяся сделка о поставке газа между странами Евросоюза с Азербайджаном является «коммерческой».

Как передавало ИА Регнум, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» 30 декабря 2019 года подписали контракт, истекающий 31 декабря 2024 года и предусматривающий прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 году, а затем по 40 млрд куб. м в течение следующих четырёх лет.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко 18 марта 2024 года заявил, что Киев не планирует продлевать договор.

За две недели до этого, 4 марта, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продлить договорённость о транзите, но не хочет договариваться об этом напрямую с Москвой. Он уточнил, что если из стран ЕС появится запрос, украинская сторона рассмотрит его.

В июне Киев предложил Азербайджану и странам ЕС новую схему поставок в Европейский союз без участия России. Согласно ей, Украина будет уже не транзитёром, а реэкспортёром газа. Таким образом Украина надеется оградить свою газотранспортную систему от ударов в условиях ведения боевых действий.