Киев, 17 октября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Украина, отказавшаяся выступать транзитёром российского газа, предложила Азербайджану и Словакии новую схему поставок в Европейский союз без участия России, сообщает «РБК Украина».

Павел Львов / РИА Новости

По данным источника издания, в этой схеме Украина будет уже не транзитёром, а реэкспортёром. При этом владелец или покупатель газа сам будет договариваться с Россией о транзите через её территорию. Таким образом Украина надеется оградить свою газотранспортную систему от ударов в условиях ведения боевых действий.

Согласно предложенной Киевом схеме, газ будет закачиваться в украинские подземные хранилища. После этого покупатель сможет его перепродать.

Как сообщало ИА Регнум, договор о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию истекает в конце 2024 года. Киев в 2023 году заявил, что откажется продлевать его.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 7 октября подтвердил, что продлевать контракт с Москвой Киев не будет, потому что хочет «лишить Кремль прибыли от продажи углеводородов». При этом он призвал все европейские страны полностью отказаться от российских нефти и газа.

Комментируя это заявление, директор Института нового общества экономист Василий Колташов отметил, что Киев хочет на своих условиях заставить Россию вступить в мирные переговоры. Украинские власти не хотят терять деньги и рассматривают варианты использования газопровода для азербайджанского газа, добавил он в интервью ИА Регнум.