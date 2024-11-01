Москва, 1 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Российское руководство поддерживает планы автономной некоммерческой организации «Диалог» подать в суд на Федеральное бюро расследований за распространение им фейков. Об этом заявил 1 ноября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Кремль считает правильными любые попытки отстаивать свои права в суде. Но вряд ли стоит ожидать беспристрастности от американских судей, отметил Песков.

«Можно с большой долей уверенности предположить, что в таких кейсах американские суды моментально начнут терять свою непредвзятость, сбалансированность и справедливость. Они забудут об этих принципах», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября ФБР обвинила «Диалог», занимающийся цифровыми проектами в сфере общественных коммуникаций, в распространении фейковой информации.

Минюст США 4 сентября ввёл санкции против ряда российских СМИ, в том числе телеканала RT, медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik. Под ограничительными мерами также оказалось АНО «Диалог» и её гендиректор Владимир Табак.

Американский минфин заявил, что «Диалог» якобы имеет отношение к распространению фейков, направленных на дискредитацию публичных лиц из США и европейских стран.

Табак 30 октября обвинил ФБР в распространении фейков и предупредил, что подаст на эту структуру в суд. На следующий день он объявил о создании международного объединения для борьбы с распространением ложной информации. Он пояснил, что поводом стало недавнее расследование ФБР.