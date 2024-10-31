Москва, 31 октября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» создаёт международное объединение для борьбы с распространением фейков и дезинформации. Об этом сообщил её генеральный директор Владимир Табак.

Сергей Булкин/ТАСС Владимир Табак

«Мы объявляем о создании Международной фактчекинговой организации», — заявил он 31 октября на пресс-конференции.

Табак подчеркнул, что «Диалог» не планировал заниматься международной деятельностью, однако ситуация, которая сложилась в связи с недавним расследованием Федерального бюро расследований (ФБР) США, привела организацию к выводу, что международная деятельность нужна.

Также Табак напомнил о том, что 20 ноября в Москве пройдёт ежегодный форум по борьбе с фейками. На полях мероприятия планируется представить меморандум новой организации.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре ФБР, министерство юстиции и министерство финансов США обвинили АНО «Диалог» в распространении фейковой информации. 30 октября организация в свою очередь обвинила ФБР в распространении фейков и заявила, что планирует подать на него в суд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе указывала на то, что западные институции и СМИ также неоднократно пятнали себя распространением фейковой информации. В качестве одного из примеров она назвала вброс американских и европейских изданий о «дайверах-любителях», которые организовали диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» осенью 2022 года. Целью этих заказных публикаций, как отметила дипломат, было выгораживание истинных исполнителей и бенефициаров теракта.