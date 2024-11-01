Берлин, 1 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Планы немецких властей по ускоренному трудоустройству беженцев с Украины провалились. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные Федеральной счётной палаты ФРГ.

Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

По данным ведомства, из 720 тыс. украинских беженцев, получающих в Германии социальные пособия, примерно 500 тыс. являются трудоспособными. Вместе с тем расходы на содержание мигрантов растут — сейчас они составляют 539 млн евро в сравнении с 445 млн евро, которые тратились два года назад.

В 2023 году немецкое правительство разработало программу «турбо-трудоустройства» для украинцев. Одной из главных её целей было недопущение дальнейшего роста затрат на пособия для граждан. Однако, как видно из приведённых данных Счётной палаты, идея работы не стала популярной у беженцев.

«Вместо экономии за счёт «турбо-трудоустройства» мы получили стремительный рост затрат на гражданские пособия. Турбо-трудоустройство стало турбо-провалом», — заявил в беседе с изданием депутат бундестага Кай Уиттакер.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил наделить украинских беженцев особым юридическим статусом, чтобы уменьшить затраты на пособия. Согласно инициативе, процедуру предоставления убежища украинские беженцы проходить не будут, его предоставят автоматически, а вот заявление на пособие им придётся подавать отдельно.

Премьер-министры ряда федеральных земель в Германии в августе предложили пересмотреть выплату украинским беженцам. Пособие назначается гражданам и резидентам ФРГ, потерявшим работу или оказавшимся в сложном финансовом положении. Украинские беженцы при этом получают такие выплаты в виде исключения.

В сентябре глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что страна прекратила выплачивать социальные пособия украинцам. Дипломат пояснил, что выплата пособий создаёт финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой и вступить в ряды украинской армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 июля заявила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды Вооружённых сил Украины.