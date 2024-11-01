Штат Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 1 ноября заявила, что закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, принятый киевским режимом, посягает на свободу вероисповедания.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным «Страна. ua», директор по Европе и Центральной Азии в HRW Хью Уильямсон заявил, что закон нарушает право на свободу вероисповедания и очень широк, поэтому может ущемить права сторонников Украинской православной церкви.

В HRW призвали Украину приостановить реализацию закона и обратиться в Венецианскую комиссию (консультативный орган Совета Европы по конституционным вопросам) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ с просьбой провести анализ документа на предмет соблюдения прав человека.

Как передавало ИА Регнум 24 августа, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь и связанные с ней религиозные организации. Закон запрещает деятельность на Украине УПЦ, а также религиозных организаций, аффилированных с ней.

Храмы, ранее принадлежавшие УПЦ, передаются так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) — раскольнической структуре, которую продвигает киевский режим. Зачастую это сопровождается погромами и притеснениями священнослужителей и прихожан. К примеру, 17 октября в Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ и распылили в здании перцовые баллончики. Также бандиты похитили более 60 тыс. долларов, которые прихожане собирали на колокол и реставрацию храма.

25 августа Папа Римский Франциск призвал не допустить запрета любой православной церкви. По его словам, каждый желающий должен иметь возможность молиться в том месте, которое считает своей церковью.

МИД России подчеркнул, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.