Черкассы, Украина, 17 октября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма Украинской православной церкви (УПЦ) и распылили перцовые баллончики. Видео с инцидентом опубликовал уехавший из страны депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Кадр из видео

«ПЦУ (Православная церковь Украины) и «воины» [главы киевского режима Владимира] Зеленского стреляли по прихожанам и владыке в соборе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дмитрука.

Также, по словам депутата, налётчики похитили более 60 тысяч долларов, которые прихожане собирали на колокол и реставрацию храма.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября аналогичная попытка захватить Покровский храм УПЦ была предпринята раскольниками из ПЦУ в Боярке Киевской области.

4 сентября в селе Зеремля на Украине произошёл пожар в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ. Сгорели крыша, потолки и имущество внутри здания. Сотрудники полиции заявили, что предварительной причиной возгорания мог быть умышленный поджог.

24 августа Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность УПЦ на Украине. Он запрещает также деятельность религиозных организаций, аффилированных с ней. Ранее УПЦ была запрещена в Хмельницкой области Украины. По мнению Зеленского, который активно продвигал эту инициативу, принятие законопроекта должно укрепить «духовную независимость» украинцев и избавить их от «манипуляций» со стороны России.

На следующий день папа Римский Франциск в связи с решением по УПЦ заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена. Понтифик выразил опасения по поводу свободы вероисповедания людей.