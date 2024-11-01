Москва, 1 ноября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Суд приговорил к 14 годам колонии агента Службы безопасности Украины за покушение на убийство военного из Джанкоя. Об этом 1 ноября сообщили в СК России.

СК России Обвиняемый

Установлено, что куратор СБУ намеревался устранить украинского военного, который после вхождения Республики Крым и Севастополя в состав РФ продолжил службу в рядах Вооружённых сил России. Он подговорил чеха с паспортом Украины, проживавшего в Севастополе. По заданию СБУ тот изготовил взрывное устройство, арендовал квартиру рядом с местом жительства предполагаемой жертвы. 23 сентября прошлого года в Джанкое он установил на днище машины военного взрывное устройство и удалённо активировал его. Довести дело до конца мужчине помешали силовики.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 62-летнего гражданина Украины», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Агента СБУ признали виновным в покушении на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершённом общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, незаконном приобретении и хранении взрывчатых устройств и изготовлении взрывчатки.

Суд приговорил фигуранта к 14 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре ФСБ задержала жителя Биробиджана, собиравшего для СБУ данные об объектах Минобороны и планировавшего устроить поджог пункта отбора контрактников. По адресу, где он проживает, и в гараже обнаружили приготовленные им средства террора и средства связи с СБУ. Расследуются уголовные дела по статьям о госизмене, а также теракте и диверсии.

В августе в Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в работе на СБУ. По информации ведомства, подозреваемого завербовали на Украине в 2022 году «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности» России.