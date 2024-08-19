Луганск, 19 августа, 2024, 07:59 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали россиянина, которого подозревают в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Подробности сообщили 19 августа журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

По информации ведомства, подозреваемого завербовали на Украине в 2022 году «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности» России.

Мужчина на сотрудничество с СБУ согласился добровольно. При этом ранее он жил в Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Все обстоятельства выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд ЛНР приговорил украинца к 11,5 года колонии за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений для нанесения ущерба безопасности РФ. Обвиняемый вину признал и раскаялся.

6 июня Верховный суд ЛНР приговорил жителя Кременского района Дениса Задираку к 12 годам лишения свободы за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о перемещении и местах дислокации российских военных.

Гражданина Украины, проживающего в Запорожской области, выдворили из России за попытку передать Киеву данные о российской военной технике. По словам представителей ведомства, мужчина действовал по идеологическим мотивам. Въезд ему закрыли на 20 лет.