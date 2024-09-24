Биробиджан, 24 сентября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. ФСБ задержала жителя Биробиджана, собиравшего для Службы безопасности Украины (СБУ) данные об объектах Минобороны и планировавшего устроить поджог пункта отбора контрактников. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ России. Кадр из видео

«Задержан житель города Биробиджана, 2001 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети интернет. Действуя по указанию Службы безопасности Украины, злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны России», — указано в релизе.

По данным ведомства, он также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для того, чтобы поджечь пункт отбора на военную службу по контракту в Биробиджане и совершить диверсии на железнодорожных путях. По адресу, где он проживает, и в гараже обнаружили приготовленные им средства террора и средства связи с СБУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918301" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В сообщении указано, что задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием. Расследуются уголовные дела по статьям о госизмене, а также теракте и диверсии.

Как сообщало ИА Регнум, в Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в работе на СБУ. По информации ведомства, подозреваемого завербовали на Украине в 2022 году «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности» России.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил украинца к 11,5 года колонии за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений для нанесения ущерба безопасности РФ. Обвиняемый вину признал и раскаялся.