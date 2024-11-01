Москва, 1 ноября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Сотрудничество Турции и Украины в военно-технической сфере в свете желания Анкары посредничать в украинском конфликте вызывает недоумение. Об этом 1 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ (Вооружёнными силами Украины) для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», — сказал Лавров.

При этом, как подчеркнул министр, Москва ценит усилия Анкары и её содействие в урегулировании украинского кризиса. Он напомнил, что именно Турция в 2022 году предоставила площадку для проведения стамбульских переговоров и способствовала заключению зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может заложить основу для соглашения о прекращении огня на Украине. Днём позже Путин выразил мнение, что окончательное завершение конфликта только с помощью посредников вряд ли возможно.

5 июля Эрдоган заявил, что подходы многих западных стран ведут к началу третьей мировой войны, в то время как Россия продвигает мирную повестку. Также он сообщил, что Анкара обсуждала с Москвой и Киевом возобновление зерновой сделки, из которой Россия вышла из-за несоблюдения Украиной установленных договорённостей.

В то же время войска киевского режима открыто используют в борьбе с ВС РФ турецкое оружие, в первую очередь — беспилотные летательные аппараты. Так, 6 февраля директор компании Baykar и брат зятя Эрдогана Халук Байрактар сообщил о начале строительства завода по производству дронов под Киевом. По его словам, предприятие собирается ежегодно производить порядка 120 дронов Bayraktar.