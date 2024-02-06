Анкара, 7 февраля, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Строительство завода, на котором будут производить беспилотники Bayraktar, начала турецкая компания Baykar под Киевом. Об этом 6 февраля заявил генеральный директор компании Халук Байрактар в интервью агентству Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Bayraktar TB2

«Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренним процессам, оборудованию и организационной структуре. Завод на Украине большой, мы планируем нанять примерно 500 человек», — уточнил Байрактар в ходе беседы в кулуарах Всемирной оборонной выставки, которая проходит в Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

По словам Байрактара, ежегодно на предприятии планируется производить около 120 дронов Bayraktar. Он отметил, что пока не решено окончательно, будут ли это модели TB2 или TB3.

Отвечая на вопрос о возможных проблемах в отношении безопасности завода, Байрактар указал, что «планы реализуются в полном объеме», и помешать этому ничто не сможет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в сентябре 2023 года Байрактар сообщал о планах построить завод по производству дронов на Украине. На завершение проекта гендиректор Baykar отвёл около 1,5 года. Турецкая сторона вложит в производство около $100 млн. Инвестиции пойдут на строительство завода, содержание сервисного центра и украинского офиса компании.

Байрактар уточнил, что запуск производства запланирован на 2025 год, предприятие будет выпускать беспилотники Bayraktar Akinci и Bayraktar TB2.