Анкара, 12 июля, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Переговоры с Россией и Украиной по возобновлению «зернового коридора» ведёт Турция, вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 12 июля сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолёте по пути из Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Турецкий лидер уточнил, что сейчас активно ведутся переговоры с Украиной и Россией о возобновлении зернового коридора. Эрдоган отметил, что его последняя встреча на полях саммита ШОС в Астане с Путиным была посвящена именно этой теме, а на саммите НАТО он обсудил этот вопрос с украинским главой.

«Мы также хотим работать по зерновому коридору с украинской стороной. Я надеюсь, что мы снова начнем работать по этому коридору», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не исключают никаких договорённостей, в том числе по возобновлению зерновой сделки, но такие вопросы следует рассматривать комплексно.

Песков уточнил, что президент России открыт к любому диалогу и к любым попыткам достигнуть договорённостей «на базе определённого мировоззрения».

Черноморская зерновая инициатива (зерновая сделка) действовала с 22 июля 2022 года. Она предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. Турция выступала в сделке посредником. Зерно, следуя с Украины, проходило через турецкие порты.

17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено. Кроме того, Киев, прикрываясь договорённостями, использовал морские коридоры для подготовки терактов. Эрдоган 17 июля 2023 года заявил, что зерновая сделка вошла в историю как победа дипломатии.