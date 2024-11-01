Киев, 1 ноября, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Утечка «секретного пункта» в так называемом «плане победы» главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче Украине ракет большой дальности Tomahawk свидетельствует о том, что Запад воспринял его как безумие. Об этом 31 октября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

U.S. Navy Крылатая ракета Tomahawk

«ЕС и США перед выборами в последних — слили Величайшего (Зеленского. — Прим. ред.) и его «планы»… Это публичный способ подчеркнуть неадекватность так называемого «плана победы», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

По его словам, утечка сведений о ракетах Tomahawk является намёком западных союзников киевского режима на то, что требования Зеленского дошли до безумия. Он добавил, что в Киеве должны уметь читать между строк, чтобы это понять.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября американская газета The New York Times сообщила, что один из пунктов «плана победы» Зеленского предполагает «пакет неядерного сдерживания», содержание которого публично озвучено не было. Однако источники газеты заявили, что он предполагает передачу Украине ракет Tomahawk, дальность поражения которых составляет 1,5 тысячи миль (около 2400 километров), что в семь раз превышает дальнобойность уже переданных киевскому режиму ракетных систем ATACMS.

В материале также отмечалось, что официальные лица США посчитали необоснованным требование Зеленского передать ракеты Tomahawk и указали на свои опасения по поводу возможного ущерба интересам США в военной поддержке союзников на Ближнем Востоке и в Азии.

Сам Зеленский 30 октября подтвердил, что пункт о ракетах Tomahawk действительно содержится в его плане, и назвал эту информацию конфиденциальной. По его словам, утечка сведений может поставить под удар отношения между Киевом и Вашингтоном. По информации издания Politico, Киев выразил обеспокоенность в связи с тем, что Белый дом допустил утечку этих сведений, которые в материале NYT были выставлены в негативном свете.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 октября прокомментировал просьбу главы киевского режима передать Украине ракеты Tomahawk. По словам представителя Кремля, это является проявлением нервозности на фоне военных неудач украинской армии. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москве известно, что это требование Зеленского вызвало оторопь в Вашингтоне.